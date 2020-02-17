بالأرقام.. "الزراعة" توضح حجم مساحات المحاصيل الشتوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد يوسف، رئيس قطاع شئون المديريات بوزارة الزراعة، إن إجمالي المساحات المنزرعة بـ8 محاصيل شتوية، هي 5 ملايين و400 ألف فدان، مشيرًا إلى أن المحاصيل بحالة جيدة، ولا يوجد بها أي إصابات أو آفات خطيرة.

وأضاف يوسف لـ"الخليج 365"، أن محصول القمح هو الأكبر من حيث المساحة، التي قدرت بـ3 ملايين و372 ألف فدان، بينما يحتل البرسيم المركز الثاني بواقع مليون و382 ألف فدان، يليه محصول البصل 192 ألف و512 فدانًا، ثم الفول البلدي بواقع 98 ألف فدان، بزيادة تقترب من 20 ألف فدان عن العام الماضي.

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