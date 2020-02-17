بالصور- شيخ الأزهر يلتقي وفدًا من الإذاعيين الأفارقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

عقد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، نقاشًا موسعًا مع وفد من الإذاعيين الأفارقة الناطقين بالعربية بالدورة رقم 21 والتي ينظمها مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وحضر النقاش الدكتور عصام الدين فرج أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نيابة عن الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفي بداية اللقاء أبدى الإمام سعادته البالغة بمقابلة الوفد.

وأشار إلى أن القارة الأفريقية تعد من أغنى قارات العالم، ولكن واقع القارة حاليًا لا يعكس هذا الأمر، موجهًا رسالة إلى الوفد أكد فيها أهمية دورهم كإعلاميين وأنهم يستطيعون أن يكونوا عنصر بناء أو عنصر هدام لأممهم، فعليكم دورا في نهضة الأمم.

وأضاف فضيلة شيخ الأزهر أن هناك فيما يقرب من 5500 طالب وطالبة يدرسون بالأزهر بمراحلة الجامعية وقبل الجامعية من القارة الأفريقية، وأن هناك 35 ألف طالب من 180 دولة يدرسون بالأزهر، وأن عدد المنح لأفريقيا 800 منحة سنويًا.