مصر | عاجل.. لقطات حية من حريق كلية الحقوق جامعة القاهرة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. لقطات حية من حريق كلية الحقوق جامعة القاهرة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 على فيديو حريق بغرفة الكنترول بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وكانت وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بغرفة الكنترول بكلية الحقوق، جامعة القاهرة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية برئاسة اللواء إيهاب عبد الحميد نائبه، مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، والسيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات.