مصر | المعاينة تكشف سبب حريق كلية الحقوق بجامعة القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعاينة تكشف سبب حريق كلية الحقوق بجامعة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت معاينة رجال الحماية المدنية بالجيزة أن ماس كهربائي السبب في إندلاع النيران داخل غرفة الكنترول، بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء، للسيطرة على حريق شب داخل كنترول كلية الحقوق جامعة القاهرة، دون وقوع أي إصابات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان اندلع حريق هائل بـ"غرفة الكنترول" بكلية الحقوق، جامعة القاهرة، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بغرفة الكنترول بكلية الحقوق، جامعة القاهرة.

Advertisements

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية برئاسة اللواء إيهاب عبد الحميد نائبه، مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، والسيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات.

وبينت المعاينة أن الحريق أسفر عن احتراق كابل كهربائي، وباب خشبي، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ومن ناحية أخرى أوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن غرفة عمليات الإدارة العامة للأمن الإدارى بالجامعة تلقت بلاغا بنشوب حريق بغرفة الكنترول بكلية الحقوق (الفرقة الثالثة مجموعة (أ))، وعلى الفور تم استدعاء جميع عناصر الأمن الإداري بكليات ومعاهد الحرم الجامعي بطفايات الحريق للسيطرة علي الموقف بالتنسيق مع إدارة أمن كلية الحقوق.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أنه تم السيطرة على الحريق المحدود بواسطة الأمن الإداري، ودعمت الإدارة العامة للحماية المدنية الجامعة بـ 3 سيارات إطفاء و2 سيارة إسعاف.