مصر | الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق كلية حقوق القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق كلية حقوق القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء، للسيطرة على حريق شب داخل كنترول كلية الحقوق جامعة القاهرة، دون وقوع أي إصابات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان اندلع حريق هائل بـ"غرفة الكنترول" بكلية الحقوق، جامعة القاهرة، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بغرفة الكنترول بكلية الحقوق، جامعة القاهرة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية برئاسة اللواء إيهاب عبد الحميد نائبه، مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، والسيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات.

وبينت المعاينة أن الحريق أسفر عن احتراق كابل كهربائي، وباب خشبي، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.