مصر | عاجل.. نشوب حريق داخل كنترول كلية الحقوق جامعة القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نشوب حريق داخل كنترول كلية الحقوق جامعة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع حريق هائل، منذ قليل، بـ"غرفة الكنترول" بكلية الحقوق، جامعة القاهرة، وجار السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بغرفة الكنترول بكلية الحقوق، جامعة القاهرة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية برئاسة اللواء إيهاب عبد الحميد نائبه، مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، والسيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات.