أخبار مصر | بدء حفل تأبين شيخ الأثريين الدكتور علي رضوان بمقر وزارة السياحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء حفل تأبين شيخ الأثريين الدكتور علي رضوان بمقر وزارة السياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت وزارة السياحة والآثار، حفل تأبين للفقيد الأستاذ الدكتور علي رضوان أستاذ الآثار المصرية القديمة، وذلك في قاعة أحمد باشا كمال بمقر الوزارة بالزمالك مساء اليوم الاثنين.

وشهد الحفل الأستاذ الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والأستاذ الدكتور محمد الكحلاوي رئيس اتحاد الآثريين العرب، وعدد كبير من أساتذة الآثار بجامعة القاهرة وزوجة الراحل وأسرته.

وخلال الاحتفالية تم عرض فيلم تسجيلي عن سيرة الراحل، والتي تزخر بعشرات المواقف التي بذلها من لأجل الآثار والتراث، داخل مصر وفي أنحاء الوطن العربي.

وخلال الاحتفالية وجهت زوجة الراحل وأسرته الشكر لوزارة الآثار على الاحتفالية، والتي لمسوا فيها الحب الكبير والتقدير الذي كان يتمتع به الراحل، والذي لم يكن يدخر وسعًا لصالح الآثار والتراث.

وظهر التأثر الشديد علي حضور حفل التأبين، ولم يتمالك البعض نفسه حيث بكى الكثيرين تأثرا برحيله حيث كان يحظى بحب الجميع.