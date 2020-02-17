أخبار مصر | قرار تحذيري من حى الزاوية الحمراء بشأن شراء العقارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار تحذيري من حى الزاوية الحمراء بشأن شراء العقارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر اللواء هشام عبدالحميد، رئيس حي الزاوية الحمراء، قرارا بعدم شراء أي عقار سكني بالحي، قبل اللجوء إلى الإدارة المختصة.

وناشد "رئيس حي الزاوية الحمراء" المواطنين، بالرجوع للحي لبيان حالة العقار وهل مخالف لشروط البناء أم لاء؟، أو صادر بحقة قرار إزالة، مشيرًا إلى أن جميع العقارات المخالفة بالحي محرر لها محاضرات إزالة.

وأكد "عبدالحميد" أن الأجهزة التنفيذية للحي بالتعاون مع الجهات الأمنية، تقوم بحصر جميع المباني المخالفة تميدًا لإزالتها في وقت قريب.

