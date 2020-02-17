أخبار مصر | تظاهر العشرات من عمال "طنطا للكتان" للمطالبة بالتثبيت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تظاهر العشرات من عمال "طنطا للكتان" للمطالبة بالتثبيت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل العشرات من العمالة المؤقتة بشركة طنطا للكتان، في إضراب استمر لمدة يومين، احتجاجًا على عدم تفعيل العقد الذي أبرمته الشركة معهم منذ سنوات لتثبيتهم.

وأوضح أحد العاملين بالشركة لـ "الخليج 365"، أن الشركة تبرر بأنها لا تخضع للقانون 203، حيث قام العديد من العاملين بالتفاوض معهم منذ فترة كبيرة من أجل التثبيت ولكن دون جدوى.

وتابع أن الشركة حاولت تغيير بعض العقود للعاملين، باعتبارهم تابعين لمصنع الخشب السميك المستأجر لمستثمر سوري، وهو ما أثار حالة من الجدل بين العمال خوفًا من فصلهم في أي وقت، لذلك دفعهم للمطالبة بالتثبيت لضمان حقوقهم.

وأكد عامل أخر، أن الشركة أصدرت قرارا ظهر اليوم، بفصل ثماني عمال، لقيامهم بتنظيم إضراب غير مشروع، مما يتسبب في إضرار مادي ومعنوي ويسئ لسمعة الشركة في الداخل والخارج وتوقف الإنتاج بالمصانع، إلا أن القرار لم يستمر طويلًا وقامت بإزالته، لبدء المفاوضات مع العاملين لفض الاحتجاج سواء بمقاضتهم مبلغ مالي أو تثبيتهم.

