شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف من الأمم المتحدة: «مصر نجحت بامتياز في تحقيق أسس المواطنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في كلمته التي ألقاها بمقر الأمم المتحدة بجنيف اليوم الإثنين، تجربة مصر في التسامح الديني، مؤكدًا أن مصر تجاوزت فكرة وقضايا الأقلية والأغلبية إلى دولة المواطنة المتكافئة بين المصريين جميعًا دون أي تمييز، وهو منهج الأديان السماوية في التعامل مع البشر دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق.

وقال وزير الأوقاف في كلمته: «نحن هنا لتعزيز التسامح الديني والتسامح الإنساني وفقه العيش المشترك بين البشر، فرسالة الأديان هي السلام، ونحن هنا للإسهام في تحقيق السلام العالمي واحترام كرامة الإنسان كإنسان، مؤكدًا أن العالم لو أنفق في مجال الحماية الإنسانية معشار ما ينفق على الحروب لتغير وجه العالم، فالإنسان أخو الإنسان بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه».

حضر جلسة الأمم المتحدة بجنيف كل من: السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة بجنيف، والسفير مختار عمر، كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي وسفير الجامعة العربية بالأمم المتحدة بجنيف، والدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية، الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وحضور ممثلين عن الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي والبرلمان الدولي، وحضور دولي واسع لممثلي كثير من دول العالم بالأمم المتحدة .

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في مقر الأمم المتحدة بجنيف