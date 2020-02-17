شكرا لقرائتكم خبر عن شباب «حكاية تاريخية» يرفعون مخلفات كوم الناضورة الأثرية بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل أعضاء مبادرة «حكاية تاريخية»، أعمال تجميل وتطهير منطقة كوم الناضورة الأثرية بحي الجمرك وسط الإسكندرية نشاطهم اليوم الإثنين، بهدف تجميل المواقع الأثرية ورفع المخلفات، وذلك تطوعا في إطار حرصهم على حماية الآثار وتراث الوطن.

وقال محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالي، إن المبادرة التي دشنها طلاب منتسبون إلى كليات السياحة والفنادق والآثار والآداب بعدة جامعات في الإسكندرية لتطوير وتطهير وتنظيف المواقع الأثرية المفتوحة في المحافظة وكانت البداية بمنطقة كوم الناضورة الأثرية صاحبة الـ 900 عام، حيث تعود إلى العصر الفاطمي، حيث تمت إزالة مخلفات من مسطح ١٧٠٠ مترا بكوم الناضورة.

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وأوضح «متولي» أنه جرى اختيار منطقة كوم الناضورة كبداية انطلاق للمبادرة على أن يتم تعميمها على باقي المواقع الأثرية بهدف اظهار المناطق الأثرية بالمظهر الحضاري اللائق، وذلك وفقا للتنسيق الذي تم بين منطقة آثار غرب الإسكندرية وشباب المبادرة، لافتا إلى أن شباب الجامعات قاموا بتوفير أدوات العمل مثل «الفأس والغلق والكوريك والمكانس والمقشات والجوانتي» على نفقتهم الخاصة.

وأشار إلى أن منطقة كوم الناضورة الأثرية مسجلة في عداد الآثار الإسلاميه بمنطقة آثار الإسكندريه والساحل الشمالي بالقرار رقم ٢٣٧٥ لسنة ١٩٩٦ م، وهي عبارة عن تل ترابي تراكمي تكون بفعل الزمن أقصي ارتفاع له 25م ومساحتة حوالي ٦ فدان ونصف ويعلو التل مجموعة متنوعة من المباني الأثرية منها مرصد محمد على باشا، وثكنة المأمور المصري، وثكنة المأمور الإنجليزي، وطابية القائد الفرنسي كافاريللي وصهريج المياة وبرج الإشارة وبرج كرة الزوال.

وكشف «متولي» احتياج المنطقة إلى سلم رخامي يضم نحو 60 «درج» ليشق التل الموجود بالمنطقة للصعود إلى أعلى التبة وإنشاء حمامات للأجانب وغرف لحجز التذاكر للسائحين وبوابة كبيرة للدخول خاصة وأنه تم بالجهود الذاتية زراعة 4 أفدنة من مساحة منطقة كوم الناضورة ويتبقى فدانين فضلاً عمل سياج شجري بديلا عن السور الخرساني بالإستعانة بـ2000 شجرة.

ووجه مدير الآثار الشكر إلى محمد الديب مؤسس المبادرة وفريق العمل الخاص به، وأحمد فاروق حربي مدير منطقة غرب الإسكندريه لما بذلوه من جهد وتعاون في سبيل إظهار المنطقة الأثرية بالمظهر الحضاري اللائق.

أعضاء مبادرة «حكاية تاريخية» يزيلون مخلفات منطقة كوم الناضورة الأثرية الواقعة في الإسكندرية

أعضاء مبادرة «حكاية تاريخية» يزيلون مخلفات منطقة كوم الناضورة الأثرية الواقعة في الإسكندرية

أعضاء مبادرة «حكاية تاريخية» يزيلون مخلفات منطقة كوم الناضورة الأثرية الواقعة في الإسكندرية

أعضاء مبادرة «حكاية تاريخية» يزيلون مخلفات منطقة كوم الناضورة الأثرية الواقعة في الإسكندرية