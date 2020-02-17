شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: استرداد 5 آلاف فدان أملاك دولة بالواحات البحرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت محافظة الجيزة من إزالة التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة بمساحة 5 آلاف و143 فدانًا، خلال حملات شنتها المحافظة بمركز الواحات البحرية.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الحملات جاءت في إطار انطلاق الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة»، موضحًا أن الأراضي التي تمت إزالة التعديات منها صادر بشأنها 15 قرار إزالة العام الحالى، وسوف يتم تخصيصها للاستفادة منها لإقامة مشروعات خدمية ذات نفع عام.

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وأضاف أن الإزالات التي تم تنفيذها على مدار يومين شملت إزالة 1203 فدادين، بمنطقة قبلي القبالة والقحيف ومنديشة والعجوز وعين تونى والزبو، وإزالة 3 آلاف و940 فدانا بمنطقة طبل امون الحيز والمنطقة الغربية بالحيز.

وأوضح «راشد» أنه تم تنظيم حملات مماثلة لإزالة التعديات بمركز ومدينة البدرشين، حيث تمت إزالة 18 حالة تعدٍ على أراضى تابعة لوزارة الآثار، بنطاق قرية ميت رهينة، بإجمالى مساحة 8350 م2 في حملات شاركت فيها الأجهزة الأمنية، حيث تمت إزالة كافة التعديات من الأراضى وتسليمها إلى جهات الولاية التابعة لها، وهى منطقة آثار ميت رهينة، مؤكدًا أن المحافظة لن تترك مترًا متعدياً عليه من قبل المخالفين.

وأشار إلى أن المحافظة مستمرة في إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ومواجهة المخالفين، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي محاولة للتعدى على أراضي الدولة مع الالتزام الكامل باسترداد حقوق الدولة دون استثناء، وتنفيذ القانون على كل المخالفات مهما بلغ حجمها.

ووجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتصدى بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص، واسترداد أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها، وإزالة جميع التعديات والتنسيق مع جهات الولاية لتلك الأراضى، لتخصيص دوريات ثابتة للمرور على الأراضى المستردة، لمنع تكرار التعدي عليها من قبل المخالفين، إضافة إلى تعليق لافتات على الأراضى، موضح بها أن الأرض هي أملاك دولة.