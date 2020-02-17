شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل السفير الإريتري الجديد بالقاهرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الاثنين، بالمقر البابوي فاسيل جبرسيلاسي تكلي H.E. Fassil Ghebreslassie Tekle سفير إريتريا الجديد بالقاهرة، حيث تأتي الزيارة للتعارف.

وفي سياق متصل احتفل كورال سان كيريل التابع لإيبارشية لندن بالذكرى العاشرة لتأسيسه، بحضور الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا أنجيلوس أسقف لندن، والأنبا أرسانيوس أسقف هولندا، والمطران سيلوان (من الكنيسة الإنطاكية)، بالإضافة إلى عدد من الآباء كهنة لندن وبرايتون، و١٤٠ من شباب الأقباط بإنجلترا وهولندا وفرنسا.

كان كورال سان كيريل، الذي احتفل بذكرى تأسيسه عن طريق ليلة تسبيح كبرى، قد قدّم عرضًا من قبل بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني في إيطاليا، وأثنى قداسته على خدمة الكورال وقتها.

البابا تواضروس الثاني يستقبل سفير إثيوبيا الجديد

البابا تواضروس الثاني يستقبل سفير إثيوبيا الجديد