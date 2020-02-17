شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: يجب مواجهة «التوك توك» بتدرج.. وقانون ساحات السيارات يجرم عمل السايس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال النائب أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، إن مواجهة ظاهرة «التوك توك» يجب أن تحدث بتدرج. Advertisements وأضاف «السجيني» خلال لقاء تليفزيوني، أن «مواجهة ظاهرة التكاتك تحتاج إلى مشاهدة الصورة الكاملة كون هناك بيوت مفتوحة من إيراداتها». وأشار إلى أن قانون ساحات انتظار السيارات صدر بعد مناقشة استمرت عامين، نافيًا ما يتردد حول تقنين القانون لوظيفة السايس. وأكد «السجيني» أن القانون يجرم عمل السايس بعقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.

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