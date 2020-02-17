شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأه» يعد مقترحًا قانونيًا لتشديد عقوبة ختان الإناث بقانون العقوبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة مايا مرسى وبحضور جميع عضواته وأعضائه .

وبحسب بيان، الاثنين، بدأ الاجتماع بتهنئة المستشارة امل عمار بمناسبة فوزها كممثلة لجمهورية مصر العربية بانتخابات عضوية المجلس الإستشاري للإتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد لمدة عامين من ٢٠٢٠ وحتى عام ٢٠٢٢ وذلك بعد الانتخابات التي أجريت بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ممثلا عن إقليم الشمال، واهدتها الدكتورة مايا مرسى درعا تكريما لها وتقديرا لجهودها وتمثيلها مصر تمثيلاً مشرفا في الخارج.

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وناقش الاجتماع استعدادات المجلس لاحتفالات المرأة المصرية في مارس ٢٠٢٠، وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى زيارة رائدة الأعمال الهندية الدكتورة هاربين ارورا مؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، لمصر مؤخرا لبحث التحضيرات لاستضافة مصر المنتدى والمزمع عقده في شهر مارس المقبل ،مؤكدة أن هذا المنتدى يعد فرصة هامة لسيدات الاعمال المصريات لتبادل الخبرات مع سيدات الأعمال ضيوف المنتدى من جميع دول العالم.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسى أن اللجنة التشريعية بالمجلس بصدد دراسة المادة المتعلقة بختان الإناث بقانون العقوبات واعداد مقترح تعديل بشأنها، وعقد جلسة استماع مع أعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لابداء الراى بشأن هذا المقترح .

وتضمن الاجتماع عرض انجازات اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث منذ تشكيلها في شهر مايو من العام الماضي، كما ناقش الاجتماع عقد شراكة مع البنك المركزي في إطار بروتوكول التعاون الموقع خلال عام ٢٠١٧ وذلك بهدف توعية المرأة بالشمول المالى، وانشاء مشروعات ذات مردود اقتصادى وبيئى على المرأة .