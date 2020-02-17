شكرا لقرائتكم خبر عن المعبد اليهودى بالإسكندرية يستقبل زواره بعد أسابيع من ترميمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد من اليهود فى مراسم توراتية بمعبد إلياهو النبى بمحافظة الإسكندرية بعد ترميمه من قبل وزارة الآثار ليعود مزارا سياحيا هاما فى المحافظة.

وقالت السفارة الإسرائيلية لدى القاهرة على حسابها موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن عددا من اليهود توافدوا للمشاركة فى "تدشين التوراة"، وهى من الطقوس الدينية اليهودية.

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وقالت الصفحة إنه عقب تدشين معبد "إلياهو النبي" فى الاسكندرية رسميا من قبل الحكومة المصرية التى رممته قبل بضعة أسابيع، قام أكثر من 180يهوديا من أصول مصرية بالسفر إلى مصر للمشاركة فى احتفالية تدشين التوراة فى المعبد.

ووثق مقطع فيديو نشرته السفارة قيام عشرات اليهود بحمل أسفار التوراة وقاموا بوضعها بركنها المخصص في المعبد وهو طقس قديم ومعروف ومتبع لليهود عقب خراب الهيكل المزعوم على يد الرومان.