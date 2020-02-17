شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تحظر إذاعة الأغاني غير اللائقة أخلاقيًا داخل المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن التنبيه بعدم إذاعة أي أغانٍ غير لائقة أخلاقيًا داخل المدارس، أثناء طابور الصباح أو في الاحتفالات المدرسية أو أثناء عقد المسابقات أو خلال ممارسة الأنشطة المدرسية بكافة أنواعها.

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وشددت الوزارة، في خطابها إلى المديريات، بضرورة اختيار نوعية الأغاني التي تعرض على أبنائنا الطلاب بعناية شديدة، وبما يتفق مع المرحلة العمرية والتعليمية، والتي تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية الحميدة وأنماط التفكير السليم في نفوسهم.

وأشارت إلى أن ذلك جاء في ضوء المتابعة الميدانية لحسن سير وانتظام العملية التعليمية، وبعد أن تلاحظ انتشار بعض الأغاني غير الهادفة ببعض المدارس، والتي تحرض على العنف والسلوك السيئ.

وأكدت الوزارة أن الغناء أداء فني راق يعذب النفوس ويسمو بالأخلاق، ويجب عند اختيار الأغاني أن يتم اختيار الأغاني التي تساهم في تعزيز القيم والمبادئ وتشجع على التمسك بالأخلاق الكريمة والتمسك بروح الوطن والانتماء واحترام وتقبل الآخر.