شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 40 تعديًا على النيل والأراضي الزراعية بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدات المحلية لمراكز كفر الدوار والرحمانية وشبراخيت وإيتاي البارود في محافظة البحيرة، بتنفيذ 40 قرار إزالة لتعديات على مساحة 3887 مترًا من الأراضي الزراعية وحرم نهر النيل وذلك ضمن الموجة 15 لتنفيذ الازالات للتعديات على الأرضى أملاك الدولة.

وتم تنفيذ عدد 10 قرار إزالة على أراضى تابعة للإصلاح الزراعى بقرية سيدى غازى بمركز كفر الدوار بمساحة ألفى مترًا، و19 حالة من التعديات بالبناء المخالف على مساحة 570 مترًا بقرية العتقا بمركز إيتاى البارود، وإزالة 9 حالات تعدٍ على نهر النيل على مساحة 144 مترًا بمركز الرحمانية، وحالتى تعدى بالبناء العشوائى على الأرض الزراعية على مساحة 244 مترًا أراضى أملاك دولة.

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بسرعة تنفيذ جميع قرارات الإزالة على الأراضى المملوكة للدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل، والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً.

إزالة 40 تعديًا على النيل والأراضى الزراعية بالبحيرة

إزالة 40 تعديًا على النيل والأراضى الزراعية بالبحيرة

إزالة 40 تعديًا على النيل والأراضى الزراعية بالبحيرة