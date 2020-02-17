شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يتفقد مستشفى بلطيم للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مستشفى بلطيم المركزي، للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، العيادات الخارجية، لجميع الأقسام، وقسمي الطوارئ والاستقبال، والتعقيم المركزي، ومطبخ المستشفى، فضلا عن تفقده وحدة الغسيل الكلوي، والتى تضم ٣٧ ماكينة، و٧٩ حاله مترددة.

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كما تفقد محافظ كفرالشيخ، محطة الفلترة الخاصة بوحدة الغسيل الكلوي، واطلع على دفاتر أخذ عينات من المأخذ، مكلفاً بتكثيف المرور اليومي والرقابة على المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى، موجها بتقديم أفضل سبل الرعاية الطبية لهم، وانتظام إجراءات الفحص الطبي وصرف العلاج، للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، والاستماع لآراء وطلبات المواطنين.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، قسم بنك الدم، ومعمل التحاليل الطبية، مطلعا على دفتر تسجيل العينات، بالإضافة إلى القسم الداخلي بالمستشفي، وقسم الحضانات، والذي يضم ٢٠ حضان، فضلا عن تفقده قسمي العناية المركزة، والنساء والتوليد، وصيدلية المستشفى.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، قسم العمليات، والذي يضم ٦غرف من بينهم«٢ جراحة، ٢ عظام، ١ أسنان، و١ أنف وأذن»، حيث اطلع على دفتر تسجيل الحالات التي أجريت لهم العمليات اليوم ليصل عددها ٩ حالات من بينهم«٥ حالات جراحه، و٤ عظام»، مؤكداً على عمل حصر بالعمليات لكل تخصص، واسم الطبيب، وميعاد العملية، وتعميم ذلك على جميع غرف العمليات بمستشفيات المحافظة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، مدير مستشفى بلطيم المركزي، ومدير التعليم الفني، بإنشاء المظلات ومقاعد الانتظار للمواطنين المترددين على المستشفى، واستغلال وتنمية مهارات الطلاب.

محافظ كفر الشيخ يتفقد مستشفى بلطيم المركزي

محافظ كفر الشيخ يتفقد مستشفى بلطيم المركزي

محافظ كفر الشيخ يتفقد مستشفى بلطيم المركزي

محافظ كفر الشيخ يتفقد مستشفى بلطيم المركزي