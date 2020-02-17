شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يوجه بالانتهاء من أعمال الوحدات بديلة العشوائيات بمرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، محمية وادي الجمال، التابعة لقرية أبوغصون بمدينة مرسى علم، ترافقه الدكتورة يسرا عطية، نائب المحافظ، حيث قام بزيارة وحدات توطين بديلة العشوائيات وعددها 50 وحدة، والتعرف على موقفها التنفيذي.

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ووجّه المحافظ بسرعة الإنتهاء من أعمال توصيل المياه والصرف الصحي للوحدات، وتغذية المنطقة بمحولات كهربائية.

كما استجاب المحافظ لطلب عدد من المعلمات من أبناء منطقة وادي الجمال، بتوفير وسيلة مواصلات على نفقة المحافظة، لعدم وجود وسيلة مواصلات دائمة لنقل المواطنين من المنطقة إلى المدينة، وتوفيراً لنفقات الأهالي، وطالب الأهالي بتخصيص فصل للمرحلة الإعدادية والثانوية، حيث لا يوجد إلا فصل ابتدائي فقط، وكلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر بدراسة الموضوع والعرض على المحافظ.

كما استجاب المحافظ لطلب أهالي المنطقة، بزيادة عدد القوافل الطبية، نظراً لبعد المنطقة عن الوحدة الصحية، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في ملف الصحة صارمة، حيث إن الملف الصحي محل اهتمام القيادة السياسية والحكومة.