شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع مسؤولي 6 مراكز شباب لإغلاقها في أوقات العمل بالقناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة، حضور وانصراف العاملين بمراكز الشباب بالقليوبية، حيث قرر إحالة العاملين بـ6 مراكز شباب للتحقيق لتغيبهم أثناء أوقات العمل الرسميه خلال المتابعه الميدانيه التي قامت بها اللجنه المشكله برئاسه محمد عبدالعزيز مدير إداره خدمة المواطنين بالمديرية.

وبحسب بيان، الاثنين، شملت المتابعة مركز شباب الإصلاح الزراعي بقليوب، ومركزي شباب باسوس وأبوالغيط وشلقان التابعين لإدارة شباب القناطر الخيرية، ووجدت المراكز مفتوحة تمارس النشاط في غياب بعض العاملين.

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كما تبين للجنة غلق مركز شباب دار الكتب ومنشأة الأهالي التابعين لإدارة شباب القناطر الخيريةز

وشملت المتابعه مركز شباب عزبة الجندي، وميت حلفا وزاوية النجار وبلقس، التابعة لإدارة شباب قليوب، والتي وجدت مفتوحة، ويمارس فيها النشاط وتلاحظ التزام العاملين.

ووجهت لجنة المتابعة بضرورة التزام العاملين ومتابعة أعمال النظافة وايصالات الملاعب بالمراكز.