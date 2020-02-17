شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور أقباط من 6 جنسيات.. الاحتفال بالعيد الخامس لتدشين «بازليك سيدة السلام» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الأنبا دانيال لطفي، مطران الإسماعيلية وتوابعها، في الاحتفال بعيد تدشين بازليك سيدة السلام الخامس في مدينة شرم الشيخ حيث ترأس صلاة القداس الالهى الذي تم باللغات العربية والايطالية والانجليزية بحضور أقباط من 6 جنسيات أجنبية هم الإيطاليين، الفلبينيين، الهنود، الفرنسيين، الأمريكان، الإنجليز.

Advertisements

ورافق المطران خلال الزيارة القمص أغاثون خير، وكيل المطرانية، ومدير المدرسة المرقسية بالإسماعيلية وكان في استقبالهم، أبناء البازليك، يتقدمهم الأب إرميا نشأت، راعي البازليك حيث استغرقت زيارة الأنبا دانيال أربعة أيام متتالية اختتمت أمس زار فيها أغلب أبناء البازليك في منازلهم واحتفل معهم بالقداس الإلهي بالطقس القبطي، في عيد تدشين البازليك.

وأعقب القداس الإلهي مائدة أغابي جهزها كل أبناء البازليك، فيما ألقى الأنبا دانيال، كلمة روحية لأبناء البازليك الأجانب، باللغة الإيطالية.

كما زار أحد أبناء البازليك في المستشفى الدولي بشرم الشيخ، ليطمئن على سلامته كما عقد لقاء مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجميع القيادات الأمنية.

الاحتفال بالعيد الخامس لتدشين «بازليك سيدة السلام»