القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر المتوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بمنطقة تدريب اللنشات والصائدات بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، بمشاركة صائدة الألغام المصرية (البرلس) وصائدة الألغام الفرنسية ،(CAPRICORNE) وذلك عقب انتهاء زيارتها الناجحة لميناء الأسكندرية. تضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية ومنها التدريب على إزالة الألغام بالبحر، وكذلك التدريب على تحييد الألغام بإشتراك عناصر من مقاتلى القوات الخاصة البحرية، والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية و العناصر المشاركة على تنفذ المهام بكل دقة . Advertisements تأتى تلك التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية وبما يساهم فى صقل المهارات وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال ودعم جهود الأمن والاستقرار البحرى بالمنطقة.



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