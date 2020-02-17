المصريون يربحون الجولة الأولى مع «كورونا».. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، العائدون من ووهان: السيسى أعادنا إلى الوطن وأنقذ حياتنا.. المصريون يربحون الجولة الأولى مع «كورونا».. فض معسكر الحجر الصحى فى مطروح.. و«الصحة» تعلن خلوّ الجميع من الفيروس وتشيد بجهود.. القوات المسلحة: لعبت دورا عظيما فى توفير شبكة اتصالات عالية المستوى للتنظيم وتسكين الأسر. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. ـ العائدون من ووهان: السيسى أعادنا إلى الوطن وأنقذ حياتنا.. المصريون يربحون الجولة الأولى مع «كورونا».. فض معسكر الحجر الصحى فى مطروح.. و «الصحة » تعلن خلوّ الجميع من الفيروس وتشيد بجهود.. القوات المسلحة: لعبت دورا عظيما فى توفير شبكة اتصالات عالية المستوى للتنظيم وتسكين الأسر ـ العائدون من ووهان: السيسى أعادنا إلى الوطن وأنقذ حياتنا.. المصريون يربحون الجولة الأولى مع «كورونا».. فض معسكر الحجر الصحى فى مطروح.. و «الصحة » تعلن خلوّ الجميع من الفيروس وتشيد بجهود.. القوات المسلحة: لعبت دورا عظيما فى توفير شبكة اتصالات عالية المستوى للتنظيم وتسكين الأسر ـ الخميس.. مواجهة الأحمر والأبيض فى الإمارات.. الأهلى ضد المكافآت الاستثنائية.. والزمالك يرفض المُجازفة بـ«جنش» فى السوبر Advertisements ـ السيسى يفتتح مصنع 300 الحربى ويتفقد المدرعة «سينا 200».. الرئيس يجرى حديثا مع المهندسين المشرفين ويستعرض خطوط إنتاج اللودر المصرى الجديد long life LD900 ويفتتح عددا آخر من المشروعات الجديدة عبر الفيديوكونفراس بالمصانع الحربية 144 ببنها و270 بقها و999 بحلوان ـ السيسى يفتتح مصنع 300 الحربى ويتفقد المدرعة «سينا 200».. الرئيس يجرى حديثا مع المهندسين المشرفين ويستعرض خطوط إنتاج اللودر المصرى الجديد long life LD900 ويفتتح عددا آخر من المشروعات الجديدة عبر الفيديوكونفراس بالمصانع الحربية 144 ببنها و270 بقها و999 بحلوان ـ أم الدنيا ضيف شرف «بلجراد 42».. السياحة المصرية تخترق أسواق شرق أوروبا ـ مصر الأولى أفريقياً والثانية عربياً بمؤشر خطوط الملاحة المنتظمة.. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة ـ مصر الأولى أفريقياً والثانية عربياً بمؤشر خطوط الملاحة المنتظمة.. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة ـ الجيش السورى يحكم سيطرته على حلب بالكامل ويلاحق التنظيمات الإرهابية.. «دمشق» تبسط نفوذها على مساحة 2000 كم فى محافظة إدلب ـ المواجهة تتصاعد بين النقابة والمطربين.. هانى شاكر يمنع رمضان ومطربى المهرجانات من العمل نهائيا ـ المواجهة تتصاعد بين النقابة والمطربين.. هانى شاكر يمنع رمضان ومطربى المهرجانات من العمل نهائيا



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