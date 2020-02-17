القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا عابرًا في البحر المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية، اليوم الاثنين، تدريبًا بحريًا عابرًا في منطقة تدريب اللنشات والصائدات بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، بمشاركة صائدة الألغام المصرية "البرلس" وصائدة الألغام الفرنسية (CAPRICORNE) عقب انتهاء زيارتها الناجحة لميناء الإسكندرية.
وتضمن التدريب، الذي يأتي في ظل توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية ومنها التدريب على إزالة الألغام بالبحر، والتدريب على تحييد الألغام باشتراك عناصر من مقاتلي القوات الخاصة البحرية، والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية والعناصر المشاركة على تنفذ المهام بكل دقة.
وتأتي تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، بما يساهم في صقل المهارات وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال ودعم جهود الأمن والاستقرار البحرى بالمنطقة.
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