"إسكان البرلمان" توافق على إنشاء جهاز قومي لتنظيم إعلانات الطرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أعلنت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، موافقتها برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

ورد ذلك خلال مناقشة اللجنة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومشروع القانون النيابي المقدم فى هذا السياق.

بحسب المادة (2) التي انتهت منها اللجنة: "يختص الجهاز دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة".

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ويصدر بتنظيم الجهاز، قرار من رئيس مجلس الوزراء للعرض على الوزير المختص بشؤون الإسكان، على أن يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد مواردة المالية ومصروفاته والمختص بتمثيلة أمام الغير.

وأوضح اللواء محمد بهجت، ممثل وزارة الدفاع، أن فلسفة مشروع القانون تتمثل في تحديد معايير وضبط معايير منظومة الإعلانات على الطرق.

وفي سياق آخر، أوضحت نفيسة هاشم، ممثلة وزارة الإسكان، أن ديباجة مشروع القانون سيطرأ عليها بعض التعديلات لاسيما وأنه خرج منذ فترة من الحكومة، وهناك عدد من التشريعات المتربطة التي صدرت مؤخرًا، من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد موافقة البرلمان.​