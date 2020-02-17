الصور الأولى لحريق كنترول كلية الحقوق جامعة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: انتهى رجال الحماية المدنية بالجيزة من أعمال التبريد لحريق اندلع في غرفة كنترول كلية الحقوق جامعة القاهرة، مساء الإثنين. غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تلقت إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة داخل جامعة القاهرة. ودفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه ورئيس قسم الإطفاء، وأمكن محاصرة ألسنة النيران ومنع خطر امتدادها إلى المباني المجاورة. تحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.

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