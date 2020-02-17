3 سيارات إطفاء تخمد حريقًا بكلية الحقوق جامعة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء الاثنين، من السيطرة على حريق محدود اندلع في غرفة كنترول كلية الحقوق جامعة القاهرة.

غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تلقت إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة داخل جامعة القاهرة.

ودفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه ورئيس قسم الإطفاء، وأمكن محاصرة ألسنة النيران ومنع خطر امتدادها إلى المباني المجاورة.

تحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.