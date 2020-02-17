حريق في غرفة كنترول كلية الحقوق جامعة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
اندلع حريق في مبنى تابع لكلية الحقوق جامعة القاهرة، مساء الإثنين.
غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تلقت إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة داخل جامعة القاهرة القريبة من ميدان النهضة.
المعاينة الأولية كشفت نشوب الحريق بغرفة الكنترول الخاصة بكلية الحقوق. وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ.
تحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.
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