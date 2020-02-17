6 سيارات إطفاء تخمد حريقا داخل مول في 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمد رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الإثنين، حريقا اندلع بأحد المولات التجارية بمدينة السادس من أكتوبر دون إصابات. غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مول تجاري في الحي الـ11. دفع مدير قطاع إطفاء أكتوبر بـ 6 سيارات إطفاء، وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمحيط موقع الحريق؛ حرصا على سلامة الجميع، وتسهيل دور رجال الدفاع المدني. وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران ومنعوا امتدادها إلى باقي المجاورات، ونتج عنه احتراق مجموعة من المقاعد وألعاب ملاهى داخل المول دون خسائر في الأرواح.

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