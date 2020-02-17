مصر | غداً.. نظر تجديد حبس 16 متهما في "أحداث 20 سبتمبر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غداً.. نظر تجديد حبس 16 متهما في "أحداث 20 سبتمبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر غدا الثلاثاء الدائرة الثالثة ارهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة تجديد حبس 16 من المعروضين فى القضية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا المعروفة إعلاميا بـ "أحداث 20 سبتمبر". والمتهمون هم كل من:

١- احمد محمد فتحى على محمد

٢- سامح السيد شبل محمد

٣- محمد عبد الرازق جعفر محمد

٤- اسماء سلامه عبد الحفيظ منصور

٥- محمود احمد محمد السيد الروميلى

٦- احمد حماد حسنى السندبيسى

٧- احمد ايمن زكى عبد المجيد

٨- شريف عمر احمد محمد

٩- حسام الدين عيد محمد عبد الحميد

١٠- رويدا حسام جمال الدين محمد محمد

١١- محمد ابو العلا فرج ابراهيم

١٢- محمد صابر دسوقى سليمان

١٣-مصطفى حسن بشارى حسين

١٤- ايمن حمدى عبد التواب عبد العزيز

١٥- محمد جابر محمد مشرق محمد

١٦- محمود محمد عبد الجابر فرغلى



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