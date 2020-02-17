مصر | غداً.. نظر تجديد حبس متهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غداً.. نظر تجديد حبس متهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر غدًا الثلاثاء دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره تجديد حبس المتهم مصطفى جمعه محمود مصطفى حجاب - مهندس - من عناصر تنظيم داعش الإرهابى على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن دولة..

ووجهت النيابة العامة للمتهم عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب وسيلتها لتحقيق أغراضها، والتخطيط لعمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة، والتخطيط لعمليات عدائية والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.