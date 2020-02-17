مصر | غداً.. نظر تجديد حبس متهم بـ"خلية شقة الهرم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غداً.. نظر تجديد حبس متهم بـ"خلية شقة الهرم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر غدًا الثلاثاء دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة تجديد حبس المتهم عمرو محمد محمد محمد الإمام في القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمعروفة اعلاميًا بـ " خلية شقة الهرم " لاتهامه بتصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

ويواجه المتهمون في هذة القضية اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك في تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبينى لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتي أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.

