أخبار مصر | بعد انتهاء جولته في مصر.. تعرف على اتحاد منظمي الرحلات الأمريكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انتهاء جولته في مصر.. تعرف على اتحاد منظمي الرحلات الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، رحلة سياحية لتيري دالي رئيس اتحاد منظمي الرحلات الأمريكي.

وشملت الرحلة عددًا من المعالم السياحية في القاهرة والجيزة، بهدف إطلاعه على آخر المستجدات بشأن مشروعات تطوير المنتج السياحى وتعزيز البنية الأساسية بالمناطق السياحية المصرية.

وتجدر الإشارة إلى أن اتحاد منظمي الرحلات الأمريكي USTOA هو المنظمة السياحية الأهم في السوق الأمريكي، ويختص بشئون وكلاء السياحة الأمريكيين.

ويعمل الاتحاد على تعريفهم بنظرائهم حول العالم، كما يمثل أداة لربط قطاعات صناعة السياحة في الولايات المتحدة الأمريكية من شركات سياحة وخطوط طيران ووكالات حكومية وهيئات سياحية وغيره.

جاءت الجولة بعد انتهاء لقاء الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، مع تيري دالي Terry Dale رئيس اتحاد منظمى الرحلات الأمريكي USTOA، لبحث سبل التعاون المشترك للترويج لمصر سياحيًا بصورة أكبر داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وشهد الاجتماع السيد أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والسيد ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للسياحة الدولية بالهيئة.