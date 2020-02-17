أخبار مصر | بحضور ممثلين عن مصر وأمريكا.. ورشة عمل لتنشيط السياحة بين البلدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور ممثلين عن مصر وأمريكا.. ورشة عمل لتنشيط السياحة بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة السياحة والآثار عقد ورشة عمل مساء اليوم الاثنين، لمناقشة سبل رفع معدلات الحركة السياحية الأمريكية الوافدة إلى مصر وتذليل كافة العقبات أمام زيادة هذه الأعداد.

وأوضح البيان أن الورشة تأتي بمشاركة المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، ورئيس اتحاد منظمي الرحلات الأمريكي، وممثلي عدد من الشركات السياحية والفنادق المصرية، وأعضاء الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورؤساء الغرف السياحية، وممثل عن وزارة الطيران المدني

تأتي الورشة بعد انتهاء لقاء الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، مع تيري دالي Terry Dale رئيس اتحاد منظمي الرحلات الأمريكي USTOA، لبحث سبل التعاون المشترك للترويج لمصر سياحيًا بصورة أكبر داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وشهد الاجتماع السيد أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والسيد ماجد أبو سديرة رئيس الادارة المركزية للسياحة الدولية بالهيئة.