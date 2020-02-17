أخبار مصر | اتحاد منظمى الرحلات الأمريكية: نرغب في عقد مؤتمرنا السنوي بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد منظمى الرحلات الأمريكية: نرغب في عقد مؤتمرنا السنوي بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن تيري دالي Terry Dale رئيس اتحاد منظمى الرحلات الأمريكي USTOA، عن رغبة الاتحاد في عقد مؤتمره السنوي لعام 2021 في مصر.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه اليوم مع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، لبحث سبل التعاون المشترك للترويج لمصر سياحيًا بصورة أكبر داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وشهد الاجتماع أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والسيد ماجد أبو سديرة رئيس الادارة المركزية للسياحة الدولية بالهيئة.

وأوضح تيري، أن ذلك يأتي بهدف تسليط الضوء على مقومات المقصد السياحي المصري وتعريف شركات السياحة الأمريكية بأهم المشروعات السياحية والتنموية الحديثة في مصر وإلقاء الضوء على الاكتشافات الأثرية الأخيرة، وأحدث المتاحف المقامة بالمحافظات السياحية والتي تخدم قطاع السياحة والآثار.

ومن جانبه، رحب الدكتور خالد العنانى بعقد هذا المؤتمر في مصر، حيث أنه بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير سيتم زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار سفنكس إلى ضعف الطاقة الاستيعابية له.

كما سيتم الانتهاء من تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة مما يعد فرصة كبيرة لاعتبار زيارة المتحف المصرى الكبير والأهرامات ومنطقة سقارة مقصد سياحي بذاته، وربطه بالمقاصد السياحية الأخرى في القاهرة مثل قلعة صلاح الدين الأيوبي والقاهرة التاريخية ومصر القديمة وغيرها من المناطق السياحية مما سيعمل علي زيادة الليالي السياحية بالقاهرة.