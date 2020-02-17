أخبار مصر | "العناني" يلتقى برئيس اتحاد منظمي الرحلات الأمريكية "USTOA"

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وزير السياحة والآثار يلتقى برئيس اتحاد منظمي الرحلات الأمريكية USTOA.

التقى عصر اليوم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار مع تيريزدالي Terry Dale رئيس اتحاد منظمى الرحلات الأمريكي (United States Tour Operators Association (USTOA، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك للترويج لمصر سياحيًا بصورة أكبر داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وتناول اللقاء وضع مصر على قائمة المقاصد السياحية الأكثر تفضيلا في السوق الأمريكي، وزيادة حركة السياحة الوافدة إليها من هذا السوق.

شهد الاجتماع أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وماجد أبو سديرةً رئيس الإدارة المركزية للسياحة الدولية بالهيئة.

وتناول اللقاء استعراض خطة الوزارة لتعزيز التواجد المصرى بالسوق الأمريكي، كما تم مناقشة سبل زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المختلفة من السوق الأمريكي وتهيئة المناخ لعودة الولايات المتحدة الأمريكية كواحدة من أهم الأسواق المصدرة للحركة السياحية إلى مصر، في ضوء اهتمام السائح الأمريكي بنمط السياحة الثقافية، والترويج لافتتاح المتحف المصرى الكبير خلال الربع الأخير من العام الجاري.