أخبار مصر | القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً عابراً بالبحر المتوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً عابراً بالبحر المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا بمنطقة تدريب اللنشات، والصائدات بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط وذلك بمشاركة صائدة الألغام المصرية (البرلس) وصائدة الألغام الفرنسية (CAPRICORNE)، وذلك عقب انتهاء زيارتها الناجحة لميناء الأسكندرية في ظل توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية ومنها التدريب على إزالة الألغام بالبحر، وكذلك التدريب علي تحييد الألغام، باشتراك عناصر من مقاتلي القوات الخاصة البحرية والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية والعناصر المشاركة على تنفذ المهام بكل دقة.

تأتى تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، وبما يساهم فى صقل المهارات وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال ودعم جهود الأمن والاستقرار البحرى بالمنطقة.