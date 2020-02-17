أخبار مصر | برلماني يطالب الحكومة بحل مشكلات العاملين بالصناديق الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب الحكومة بحل مشكلات العاملين بالصناديق الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، على مناقشة لجنة القوى العاملة لتعديلات مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من النائبة مايسة عطوة، يوم الأحد المقبل، قائلا: "أمر جيد، خاصة أن هذه التعديلات تساهم بشكل كبير في حل عدد من مشكلات العاملين بالصناديق الخاصة".

وأكد "فؤاد"، في بيان له اليوم الإثنين، أن العاملين بالصناديق الخاصة يعانون الكثير من المشكلات كتأخر صرف مستحقاتهم المالية بسبب عدم وجود أرصدة ببعض الصناديق، والتأخير في التثبيت على الدرجات الدائمة بالمخالفة للمدد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، وحرمان الموظفين المثبتين من الأقدميات عند التثبيت، ورفض التسوية للمثبتين، وعدم قدرتهم على الانتداب والنقل والترقي والعلاوات وخلافه أسوة بزملائهم العاملين على قوة الموازنة.

وتابع: التعديلات المقدمة من جانب النائبة مايسة عطوة، ستساهم في حل مشكلة عدم المساواة، وانعدام حرية الانتقال والانتداب حيث تنص المادة الثانية من التعديلات على أحقية العاملين على الصناديق الخاصة في الحصول على جميع الحقوق والمزايا التي أقرها القانون للموظفين على قوة موازنة الوحدة.

وشدد فؤاد، على ضرورة تعاون الحكومة الإيجابي، ممثلة في وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة، مع البرلمان لوضع حلول نهائية لمشكلات العاملين على الصناديق الخاصة، وإزالة المعوقات الواهية التي تعلنها الحكومة لوقف ضم هؤلاء الموظفين للعمل على قوة الموازنة العامة للدولة.

