أخبار مصر | "المصريين": افتتاحات "أبو زعبل" خطوة نحو الاستقلال في الصناعات العسكرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المصريين": افتتاحات "أبو زعبل" خطوة نحو الاستقلال في الصناعات العسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات جديدة بالإنتاج الحربي وتفقده اللودر المصري ومدرعة "سينا 200" خطوة مهمة في طريق استقلال صناعة السلاح المصرية، موضحا أن الرئيس السيسي كل يوم يُبهر الشعب المصري بمشروعات وافتتاحات عملاقة تعود بالنفع على جميع المصريين.

وأكد "أبو العطا"، في بيان اليوم الاثنين، أن اتجاه الرئيس السيسي لتنمية الصناعات الحربية والمدنية يلقي بظلاله على الصناعة المصرية وله العديد من المزايا التي تعود بالنفع على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مثل هذه المشروعات توفر فرص عمل وتوفر منتجات محلية وتزود القوات المسلحة بما تحتاجه من أسلحة وذخيرة.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن مصر تسير على الطريق الصحيح في الصناعات المختلفة وخاصة الصناعات العسكرية بإنشاء "مصنع ٣٠٠ الحربي"، والتابع لوزارة الإنتاج الحربي والذي يضم عدة منتجات أسلحة وذخيرة صغيرة، متوسطة، ثقيلة، وبنادق الآلية، والرشاش المتعدد، متابعا إضافة إلى اللودر المصري الجديد long life LD900 والعربة المدرعة سينا ٢٠٠.

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وفي السياق نفسه، طالب رئيس حزب "المصريين"، باتجاه الدولة المصرية لتصنيع الطائرات المقاتلة للقوات المسلحة المصرية، مشيرا إلى أن مصر تذخر بالعقول النابغة القادرة على صنع أي شيء مهما كان في زمن قياسي وقادر على منافسة مثالية في الأسواق العالمية.

وأوضح أن اهتمام الرئيس السيسي المتزايد بمجال الصناعات سواء كانت مدنية أو عسكرية حلم كل المصريين وبات حقيقة على أرض الواقع يتحقق كل يوم، مؤكدا أن مصر تسير بخطوات ثابتة وناجحة نحو تحقيق التقدم المنشود على المستويات كافة.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رائد الصناعات الحربية والمدنية المصرية في العصر الحديث، موجها التحية للرئيس السيسي لما يبذله من مجهود جبار لصالح المواطن المصري.