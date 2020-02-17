أخبار مصر | عاجل| "المدرعة الفتاكة".. ننشر أول صورة لـ"سينا 200" إنتاج المصانع الحربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| "المدرعة الفتاكة".. ننشر أول صورة لـ"سينا 200" إنتاج المصانع الحربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مجموعة من المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، متمثلة في شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة "م300" بمساحة 371 فدانًا، حيث يعمل بمجال إنتاج الأسلحة والذخيرة صغيرة، متوسطة، ثقيلة، الطبنجات، البنادق الآلية، والرشاش المتعدد.

كما ظهرت في الافتتاح، أول صورة لمركبة القتال المدرعة المصرية سينا "200" إنتاج مصنع 200 الحربي.