أخبار مصر | السيسي يفتتح مصنع 300 الحربي بشركة أبوزعبل (صور)

وتفقد السيسي، عددًا من خطوط الإنتاج، وتحدث مع المهندسين المشرفين على الصناعة، كما افتتح عددًا آخر من المشروعات الجديدة للإنتاج الحربي، عبر الفيديو كونفرانس، بالمصانع الحربية ١٤٤ في بنها، و٢٧٠ بقها، و٩٩٩ في حلوان.

حضر الافتتاح، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة، وكذلك عدد من الوزراء.