أخبار مصر | وزير الأوقاف يعرض تجربة مصر في مواجهة التطرف بالبرلمان الدولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف يعرض تجربة مصر في مواجهة التطرف بالبرلمان الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التجربة المصرية في مواجهة التطرف في كلمته التي افتتح بها الحلقة النقاشية بالبرلمان الدولي اليوم الاثنين بحضور السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة بجنيف، السفير مختار عمر كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي، ومديرة البرنامج المشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة لمواجهة التطرف، وأعضاء البرنامج، والأستاذ الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المصري، ود. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

وأكد أن القانون المصري قد سبق القانون الدولي في حماية دور العبادة مبنى ومعنى، كما بين أن مصر تملك أكبر وأعمق برنامج تدريبي للأئمة في العالم كمًّا وكيفًا.



كما أكد خلال كلمته على الدور المصري في تعزيز التسامح بين الأديان والحضارات والثقافات المختلفة، واحترام آدمية الإنسان دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة، والعمل على احترام كونه إنسانًا، والعمل من خلال أرضية إنسانية مشتركة من خلال المشتركات الإنسانية في الشرائع السماوية على ترسيخ أسس العيش المشترك بين البشر، ودعم السلام العالمي للبشرية جمعاء.