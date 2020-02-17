أخبار مصر | وزير الأوقاف يعرض تجربة مصر في مواجهة التطرف بالبرلمان الدولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف يعرض تجربة مصر في مواجهة التطرف بالبرلمان الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد أن القانون المصري قد سبق القانون الدولي في حماية دور العبادة مبنى ومعنى، كما بين أن مصر تملك أكبر وأعمق برنامج تدريبي للأئمة في العالم كمًّا وكيفًا.
كما أكد خلال كلمته على الدور المصري في تعزيز التسامح بين الأديان والحضارات والثقافات المختلفة، واحترام آدمية الإنسان دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة، والعمل على احترام كونه إنسانًا، والعمل من خلال أرضية إنسانية مشتركة من خلال المشتركات الإنسانية في الشرائع السماوية على ترسيخ أسس العيش المشترك بين البشر، ودعم السلام العالمي للبشرية جمعاء.
وأوضح وزير الأوقاف أن الاتحاد البرلماني الدولي سيشارك بوفد رفيع المستوى في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حول "السوشيال ميديا ومخاطر الإرهاب الإلكتروني.. المشكلة وسبل المواجهة".
كما عرض التجربة المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، واهتمامها الكبير بعمقها الأفريقي، وتعاونها مع كثير من الشركاء الأفارقة في نشر الفكر المستنير ومواجهة الفكر المتطرف.