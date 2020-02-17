أخبار مصر | وزير الأوقاف في جنيف: مصر حققت المواطنة المتكافئة بامتياز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف في جنيف: مصر حققت المواطنة المتكافئة بامتياز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف أن مصر تجاوزت فكرة وقضايا الأقلية والأغلبية إلى دولة المواطنة المتكافئة بين المصريين جميعًا دون أي تمييز وهو منهج الأديان السماوية في التعامل مع البشر دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق.

وأضاف وزير الأوقاف خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر تحصين الشباب ضد التطرف بالأمم المتحدة بحضور السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة بجنيف، والسفير مختار عمر كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي وسفير الجامعة العربية بالأمم المتحدة بجنيف، وحضور ممثلين عن الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي والبرلمان الدولي، وحضور دولي واسع لممثلي كثير من دول العالم بالأمم المتحدة، قائلا: نحن هنا لتعزيز التسامح الديني والتسامح الإنساني وفقه العيش المشترك بين البشر، فرسالة الأديان هي السلام، ونحن هنا للإسهام في تحقيق السلام العالمي واحترام كرامة الإنسان كإنسان، مؤكدًا أن العالم لو أنفق في مجال الحماية الإنسانية معشار ما ينفق على الحروب لتغير وجه العالم، فالإنسان أخو الإنسان بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه.

وشارك وزير الأوقاف في الحلقة النقاشية بالبرلمان الدولي أمس وشرح جمعة التجربة المصرية في مواجهة التطرف، وأكد أن القانون المصري سبق القانون الدولي في حماية دور العبادة مبنى ومعنى، كما بين أن مصر تملك أكبر وأعمق برنامج تدريبي للأئمة في العالم كمًّا وكيفًا.

وتطرق جمعة خلال الخلقة النقاشية إلى الدور المصري في تعزيز التسامح بين الأديان والحضارات والثقافات المختلفة، واحترام آدمية الإنسان دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة، والعمل على احترام كونه إنسانًا، والعمل من خلال أرضية إنسانية مشتركة من خلال المشتركات الإنسانية في الشرائع السماوية على ترسيخ أسس العيش المشترك بين البشر، ودعم السلام العالمي للبشرية جمعاء.

وأكد وزير الأوقاف أن الاتحاد البرلماني الدولي سيشارك بوفد رفيع المستوى في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المقبل حول السوشيال ميديا ومخاطر الإرهاب الإلكتروني.. المشكلة وسبل المواجهة.