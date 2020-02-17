أخبار مصر | انتهاء عمل لجان اختيار الأم المثالية على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتهاء عمل لجان اختيار الأم المثالية على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مديريات التضامن الإجتماعي، على مستوى الجمهورية من إنعقاد اللجان الخاصة بإختيار الأمهات المثاليات على مستوى كل محافظة، حيث تم تصعيد الترشيحات الخاصة بكل محافظة لقائمة الترشيحات النهائية لإختيار الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية إستعدادا لتكريمهن في الإحتفال المركزي الذى يقام بمارس من كل عام وقد تقدم لهذا العام 762 أم للإشتراك بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات أنطبقت الشروط على 404 أم وكانت الشرقية فى مقدمة المحافظات التى تقدمت منها الأمهات بإجمالي 82 أم يليها البحيرة 76 أم، ثم قنا 51 أم، يليها الاسماعيلية والبحر الاحمر يليهم باقى المحافظات.

ففي الإسكندرية تم تشكيل لجنة برئاسة أمام فوزى أمام وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، حيث أكد فوزى أن عدد المتقدمات بالمسابقة بلغ 17 أم على مستوى المحافظة حيث توافرت الشروط والمعايير الخاصة باختيار الامهات فيهن وقد تم إستعراض قصص الكفاح والتضحية وتم الإنتهاء إلى ترشيح قائمة تتضمن 5 أمهات توافرت فيهن الشروط والمعايير وسيتم تصعيد الأم المثالية على مستوى المحافظة منهن، وذلك ضمن المسابقة التى تم الإعلان عنها يناير الماضي.

وفى البحر الأحمر أكد الأحمدي محمد وكيل وزارة مديرية التضامن الإجتماعي، أن هذا العام تقدم لمسابقة الأم المثالية 45 أم انطبقت الشروط والمعايير الخاصة بالإختيار على 21 أم وعدد 3 أمهات للأبناء من ذوى الإحتياجات الخاصة وقد تنوعت قصص التضحية بشكل كبير وتم تشكيل لجنة لتصعيد الأمهات المرشحات لقائمة الأمهات المثاليات بعد عرض ملخصات لقصص الكفاح.

وفى الدقهلية عقد برئاسة السيد عبد الفتاح يوسف وكيل الوزاره مديرية التضامن الإجتماعي، الإجتماع الأول للجنة إختيار الامهات المثاليات عن محافظة الدقهلية، حيث تقدم للمسابقة لهذا العام30 أم منهن 3 أمهات من ذوى الإحتياجات الخاصة ووفقا لإنطباق الشروط تم تصعيد 14 أم لإختيار 4 امهات مثاليات وفقا للعوامل الترجيحية والتفضيل فى قصص الكفاح كما تم تصعيد أم من ذوى الإحتياجات الخاصة.

وفى القليوبية أوضح مجدي حسن وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالقليوبية، أن لجنة إختيار الأمهات المثاليات إجتمعت بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة بحضور عواد احمد علي سكرتير عام محافظة القليوبية، وأعضاء اللجنة المشكلة وأعضاء إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، وقد تقدم للمسابقة لهذا العام 15 أم انطبقت الشروط على 10 أمهات وتم تصعيد أم من ذوى الاعاقة وأن بديلة وأم بديلة طبيعية وتميزت قصص الأمهات بنماذج من الكفاح الرائع وتضحية للأسر.

وفى البحيرة صرح حاتم أبو النجا وكيل وزارة مديرية التضامن الإجتماعى بالبحيرة، أن لجنة إختيار الأمهات المثاليات بالمحافظة إجتمعت تحت اشراف نهال بلبع نائب المحافظ وبرئاسة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالبحيرة، وبحضور النائبة سناء برغش والنائبة نجوى خلف أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى ممثلى مديرية الأوقاف بالبحيرة والكنيسة وممثلى مديريتى الثقافة والشباب والرياضة وجامعة دمنهور والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة الأمومة وممثلى الجمعيات.

هذا وقد تقدم للمسابقة لهذا العام على مستوى المحافظة 76 أم من جميع مراكز المحافظة انطبقت الشروط على 37 أم وتم تناول قصص كفاحهن فى تربية أبنائهن بدون ذكر أسمائهن أو محل إقامتهن تحقيقًا لمبدأ الشفافية والحيادية حيث إنتهت اللجنة إلى إختيار عدد ٥ أمهات من المتقدمات، بالإضافة إلى عدد أم رعاية بديلة وأم من ذوى الإحتياجات الخاصة.

وأشارت سعدية محمود وكيل وزارة التضامن الإجتماعى شمال سيناء، إلي أنه تم عقد اللجنة المحلية بديوان عام محافظة شمال سيناء لاختيار الامهات المثاليات بأشراف السكرتير العام للمحافظة، حيث تقدم لهذا العام 8 أمهات 6 طبيعيين و2 أم لذوى الاعاقة تم إستبعاد ٢ أم طبيعية لم تنطبق عليهم الشروط و٤ انطبقت عليهم الشروط وتقدم إثنان أم لذوى الاعاقة ليصبح عدد الأمهات التى تنطبق عليهم الشروط والمعاير٦ منهم 4 امهات طبيعيين و2 أم لذوى الإعاقة.

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وأضافت محمود أن اللجنة تمت بحضور اللواء اسامة الغندور سكرتير عام المحافظة واعضاء المجلس القومى للامومة والمرأة والسكان وممثلي المجتمع المدنى والمجلس الاستشارى لذوى الاحتياجات وتمت الترشيحات دون ذكر أسماء أو محل إقامة تحقيقا لمبدأ الشفافية والحياد وقد تنوعت قصص كفاح الأمهات بين أم محو أمية وتعليم متوسط ومرض الأم او وفاة الأب أو إنفصال الأم والأب ولكن الهدف مشترك وهو إعلاء قيمة التعليم والتنمية للأبناء وتنمية الروح الوطنية التى يتميز بها كل من يعيش على أرض سيناء وحب الوطن والمشاركة الايجابية فى البناء والتنمية.

وأوضح منير أبو الخير عزام وكيل وزارة التضامن بالمنوفية، أن لجنة إختيار الأم المثالية اجتمعت بحضور اعضاء اللجنة وقد إنتهت اللجنه إلى إختيار خمسة أمهات وتم تصعيدهم لاختيار الأولي علي المحافظه وقد تقدم لهذا العام 18 ام وانطبقت الشروط على 11 أم.

وفى الإسماعيلية الإختيار كان صعب وقصص كفاح بطعم الحياة، أكدت مها الحفناوى وكيل وزارة مديرية التضامن الاجتماعى بالاسماعيلية، أنه تم عقد اللجنة على مدار يومين وفحص الملفات المقدمة ومطابقة للشروط بحضور السكرتير العام للمحافظة والنائبة أمال رزق الله وممثلة من المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى الأمومة والطفوله قصر الثقافة جمعيات أهلية من الاعلام مكتب مصر العامه ومديرة الأسرة والطفولة، حيث تقدم للمسابقة على مستوى الإسماعيلية 49 أم انطبقت الشروط على 35ام وتنوعت قصص الكفاح وكان الإختيار شديد الصعوبة بين قصص كفاح رائعة كان يجمعها روح التضحية لاعلاء شان الأسرة.

وصرح محمد كمال الدين الحجاجى وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالشرقية، أن لجنة إختيار الأمهات المثاليات أنعقدت بحضور محمد السيد وكيل المديريه واعضاء اللجنة، حيث تقدم لهذا العام 82 أم للإشتراك بالمسابقة أنطبقت الشروط على 34 أم تم تصعيد خمس أمهات مثاليات من المتقدمات للمسابقة ممن انطبقت عليهن الشروط للقائمة النهائية لاختيار الام المثاليه على مستوى الجمهورية.

وأشار حسين الباز وكيل وزارة مديرية التضامن الاجتماعى بقنا، إلي أن اللجنة العامة لأختيار الأمهات المثاليات إجتمعت بديوان عام المحافظة وبحضور اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد واللجنة المشكلة، حيث تم عرض لقصص كفاح الأمهات المثاليات الذين تقدموا لعام 2020 والمعايير المرجحة "الأم العادية ـ الأم البديلة ـ أم من ذي إحتيجات خاصة ـ أم لديها أبناء من ذي احتياجات خاصة"، حيث تقدم لهذا العام 51 أم انطبقت الشروط على 16 ام وفى نهاية الاجتماع تم تصعيد 5 امهات مؤكدا ان المراة الصعيدية لها قصص كفاح متميزة بملامح التضحية واصالة العادات والتقاليد.

وفى القاهرة عقدت لجنة إختيار الامهات المثاليات برئاسة محمد سيد وكيل الوزارة مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، بحضور أعضاء اللجنة، حيث أن عدد الامهات الذين تقدموا للإشتراك بالمسابقة لهذا العام 17 أم أنطبقت الشروط على 14 أم وقد انتهت اللجنة عن اختيار 5 أمهات مثاليات علي مستوي المحافظة وتم تصعيد القائمة للترشيحات النهائية.

وفى جنوب سيناء عقدت لجنة إختيار الأمهات المثاليات برئاسة زيدان عبد الغفار وكيل الوزارة مديرية التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء، بحضور أعضاء اللجنة، حيث أن عدد الامهات الذين تقدموا للاشتراك بالمسابقة لهذا العام 16 أم انطبقت الشروط على 8 أم وقد إنتهت اللجنة عن إختيار 5 أمهات مثاليات علي مستوي المحافظة وتم تصعيد القائمة للترشيحات النهائية.