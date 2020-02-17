بطريرك الكاثوليك يلتقي نائب بابا الفاتيكان في روما لمناقشة شؤون الرعية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار التقي البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك الكاردينال أنجلو دي دوناتيس، نائب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لايبارشية روما، الاثنين، في إيطاليا. ووفق لبيان للكنيسة الكاثوليكية دار الحوار بين الجانبين حول رعية الأقباط الكاثوليك المتواجدة بروما، وأيضًا أهم العلاقات بين الإيبارشية بروما وبطريركية الأقباط الكاثوليك وذلك بمقر الإيبارشية بروما.

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