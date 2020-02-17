شكرا لقرائتكم خبر عن معرض لمبادرة «حياة كريمة» لكساء الشتاء بإدارة دسوق التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح مصطفي مرعي، مدير عام إدارة دسوق التعليمية، معرض مبادرة «حياة كريمة» لكساء الشتاء لغير القادرين، وذلك بمجمع مدارس الأشراف.

وقال مرعي، لـ«المصري اليوم»، إن تلك المبادرة جاءت تلبية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم المشاركات المجتمعيه لخدمة المجتمع ويقوم رجال الأعمال بالتنسيق مع قسم المشاركة المجتمعية بالإدارة بالتبرع العيني بالبطاطين والألحفة لتوزيعها على غير القادرين من أسر الطلاب والعمال بالمدارس من خلال أبحاث تقوم بها الشؤون الاجتماعية للتأكد من أحقيتهم، لافتًا إلى حظر التصوير أثناء التسليم للمستحقين حفاظا على كرامتهم.

وقالت أماني حمد، رئيس قسم المشاركة المجتمعية بالإدارة، إن رجال الأعمال بدسوق شاركوا في المبادرة، حيث ساهموا بـ٢٣٠ لحاف فايبر، و٥٠بطانية، ومازالت المبادره مستمره ونرحب بالمتبرعين للمشاركة.