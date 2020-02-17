شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يتفقد مشروعات خدمية وتنموية جديدة في جرجا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية الجديدة بمركز ومدينة جرجا، بإجمالى تكاليف استثمارية بلغت 470 مليون و500 ألف جنيها.

وجاءت جولة المحافظ- التي رافقه خلالها نائبه، الدكتور أحمد سامى القاضي، واللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام للمحافظة، والمقدم عمرو عزت، نائب المستشار العسكري للمحافظة، وعلى يوسف أبوعقيل، رئيس مركز ومدينة جرجا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة- بهدف الإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإنتظام سير العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية بالمركز للإنتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المحددة.

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وقال اللواء عصام الدين الليثى، السكرتير العام لمحافظة سوهاج، إن جولة المحافظ التفقدية شملت تفقد مجمع الصناعات الصغيرة «الهناجر» بغرب جرجا، والذي يضم 200 مصنع صغير بمساحات مختلفة توفر 2000 فرصة عمل مباشرة، ويعد من ضمن 13 مجمع صناعات على مستوى الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء مصانع جاهزة التراخيص، ومشروع الصناعات الهندسية على مساحة 10 آلاف متر مربع، والذى يوفر 120 فرصة عمل مباشرة، ومصنع للبلاستيك مقام على مساحة 2500 متر مربع، ويوفر 50 فرصة عمل مباشرة، وتفقد مشروع تمديد شبكات محطات رفع مياه الشرب «سعد السعود»، وخزان مياه الشرب، وإحلال وتجديد مولد كهرباء بقدرة 600 كيلو وات ببوستر المنطقة الصناعية، ضمن مشروعات برنامج تنمية صعيد مصر الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية، حيث يعمل المشروع على زيادة الطاقة الإنتاجية للمياه من 30 لتر/ ثانية إلى 120 لتر/ ثانية، وتشغيل الخزان العلوي سعة 500 م3/س، ما يساهم في توصيل المياه إلى المناطق المرتفعة بالمنطقة الصناعية، فضلا عن جذب المستثمرين إلى المنطقة الصناعية وتشجيعهم على إفتتاح مشروعات تعتمد بشكل كبير على المياه.

وأضاف الليثى، بأن الجولة شملت كذلك تفقد مشروع محطة الصرف الصحي المتكامل بقرية «المحاسنة»، ضمن مشروعات برنامج تنمية صعيد مصر، وتفقد إعادة رصف طريق المحاسنة / بيت علام بطول 5 كيلو مترات على مصرف سوهاج الرئيسي، ضمن الخطة الموحدة لرصف بعض الطرق الإقليمية بمركز جرجا، وكذلك طريق جرجا العوامر / ببيت داود المؤدي إلى مطار سوهاج الدولي، حيث تم توسعة الطريق وتغطية ترعة عزبة الحيط المجاورة له بالمرحلة الأولى، ضمن مشروعات برنامج تنمية صعيد مصر، بالإضافة إلى مشروع إعادة رصف طريق «بني عيش الغباشي» بطول 3 كيلو مترات، ومشروع استكمال تطوير كورنيش شارع الإمام الشاطبي «الفؤادية» بطول 650 متر، وذلك ضمن مشروعات الخطة الموحدة، وتفقد كوبري جرجا أعلى مزلقان السكة الحديد لمرور السيارات، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالمشروع إلى 58% ويربط بين ثلاث محاور.

ونوه الليثى، إلى تفقد المحافظ لمشروع إحلال وتجديد مستشفى جرجا المركزي، حيث وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 76%، وتم بدء العمل بالمستشفى في 2014 وجاري الإنتهاء منها في يونيه القادم، لافتا إلى أنها تتكون من 3 أدوار وبدروم، ومقام الدور الأرضي منها على مساحة 4788 متر مربع، ويضم 15 عيادة خارجية، و2 صالة غسيل كلوي، و4 معامل، وغرف لأشعة الرنين المغناطيسي، والأشعة المقطعية، وأشعة إكس، والسونار، والإيكو، وغرفة إنعاش بقسم الطوارئ، وصيدلية، وغرفتي ملاحظة رجال وسيدات، وغرفتي كشف وعزل بقسم الطوارئ، وغرفتي حسابات وأرشيف.

واختتم محافظ سوهاج جولته التفقدية بمركز ومدينة جرجا باجتماعه مع مديري الإدارات المختلفة بالمركز، موجها بضرورة الإهتمام بتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، مؤكدا أن المحافظة ستشهد خلال المرحلة القادمة طفرة تنموية كبيرة في ظل إهتمام القيادة السياسية ودعم الدولة لتنمية صعيد مصر.

محافظ سوهاج يتفقد مشروعات خدمية وتنموية جديدة بمركز جرجا

محافظ سوهاج يتفقد مشروعات خدمية وتنموية جديدة بمركز جرجا

محافظ سوهاج يتفقد مشروعات خدمية وتنموية جديدة بمركز جرجا

محافظ سوهاج يتفقد مشروعات خدمية وتنموية جديدة بمركز جرجا

محافظ سوهاج يتفقد مشروعات خدمية وتنموية جديدة بمركز جرجا