شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من هاني شاكر ضد عمر كمال: ردد كلمات «مسفّة» في حفل استاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، قرارًا بإيقاف مطرب المهرجانات عمر محمد كمال، الشهير بـ«عمر كمال»؛ عن العمل اعتبارًا من اليوم 17 فبراير، بسبب المخالفات التي تتعارض مع شروط العضوية.
جاء القرار بعد أن تغنى «كمال» بكلمات «مسفّة» في حفل عيد الحب باستاد القاهرة، بحسب وصف النقابة.
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