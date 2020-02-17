شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر أحكام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 1 فبراير 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، أحكام المحكمة الدستورية العليا، فى الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1 فبراير 2020، برئاسة المستشار سعيد مرعى، وعضوية المستشارين محمد خيرى طه النجار، ورجب عبد الحكيم سليم، وبولس فهمى إسكندر، والدكتور حمدان حسن فهمى، والدكتور محمد عماد النجار، والدكتور طارق عبد الجواد شبل، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين، وأمين السر محمد ناجى عبد السميع.

ومن أبرز احكام الجلسة: الدعوى المقامة من دار الكتاب المصرى ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس اتحاد الكتاب، والتى حكمت المحكمة فيها برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة، وحكمها فى الدعوى المقامة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب ضد رئيس مجلس إدارة بنك مصر رومانيا، والممثل القانونى لنفس البنك "فرع الزمالك" بعدم قبول الدعوى.

كما حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة، فى الدعوى المرفوعة من مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، ضد رئيس الجمهورية، ووزير الكهرباء، وعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة، فى الدعوى المرفوعة من مجلس غدارة شركة فلاس انترناشيونال لإدارة الفنادق، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة والهجرة.

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وعدم قبول الدعوى المقامة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات، وممثلا للخزانة العامة، ضد ورثة مارى سمعان صدناوى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

ويعقد المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرًا صحفيًا الساعة الواحدة ظهر غدًا الثلاثاء، بمقر المحكمة الدستورية العليا بالمعادى؛ وذلك بحضور المستشار عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة للإعلان عن تفاصيل انعقاد اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية الذى سيعقد بالقاهرة خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير الجارى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

صرح بذلك، المستشار بولس فهمى المتحدث الرسمى للمحكمة الدستورية، قائلا "إنه سوف يشارك فى أعمال المؤتمر رؤساء وأعضاء بتلك المحاكم والمجالس الدستورية العليا بسائر الدول الأفريقية، إلى جانب مشاركة سفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاء الدستورى.